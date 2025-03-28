З яким мінімальний стажем можна вийти на пенсію в 60 років в 2025

Страховий стаж значно впливає на суму пенсії в Україні

Аби оформити пенсію в 60 років, українець повинен мати необхідну кількість років страхового стажу. У 2025 році ця норма складає мінімум 32 роки.

Але, згідно зі пенсійним калькулятором, є можливість оформити виплату раніше. "Телеграф" дізнався всі подробиці.

Тож, в 60 років можна вийти на пенсію з мінімальним страховим стажем у 28 років. Якщо, наприклад, особа отримує ще щомісячну заробітну плату в 10 тисяч гривень та виходитиме на відпочинок на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення, а саме ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо, то держава призначить їй пенсію в 3 067 гривень у березні 2025 року.

Нагадаємо, що аби у 2025 році вийти на відпочинок в 60 років, українцю потрібно мати не менше 32 років стажу, в 63 роки необхідно напрацювати не менше 22 років стажу, а в 65 років — не менше 15 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деяким пенсіонерам можуть призупинити їх виплати. Це стосується літніх осіб, які виїхали та тимчасово проживають за кордоном.