"Зважені та щасливі" 2025 з ведучим-військовим: коли дивитися новий сезон і хто з тренерів повернувся у шоу

Програму схуднення знову транслюватимуть на українському ТБ

На великі екрани повертається популярне реаліті-шоу "Зважені та щасливі", в якому учасники худнуть під наглядом спеціалістів. СТБ вже оголосило прийом анкет на телепрограму та новий склад експертів. А нещодавно ми розповідали, де зараз головний герой "Холостяка-13" Олександр Терен.

На сторінці СТБ в інстаграмі повідомляється, що новим ведучим проєкту став Даніель Салем, який зараз є військовим. Раніше він вів телепрограми "Кохання на виживання", "Зірковий шлях", був учасником шоу "Танці з зірками" та "Голос країни".

Незмінною тренеркою проєкту є Марина Боржемська, а також до неї долучився найсильніший чоловік планети — Олексій Новіков. Йому вдалося встановити світовий рекорд у становій тязі на 550 кілограмів.

Допомагатиме учасникам позбуватися зайвих кілограмів дієтологиня Світлана Фус. Вона є керівницею Центру нормалізації ваги з досвідом роботи у 35 років.

"Зайві кілограми — це не про цифри на вагах. В час війни це наслідки болю, стресів та страхів. Культовий проєкт "Зважені та щасливі" повертається з важливою місією: сильні духом — сильні тілом", — пише СТБ.

"Зважені та щасливі" повертається на екрани

Поки невідомо, коли програму транслюватимуть на телебаченні. Наразі творці оголосили прийом анкет, щоб обрати учасників шоу, які худнутимуть на очах у всієї країни.

Відомо, що останній сезон показували у 2019 році. Тоді ведучим проєкту був головний герой "Холостяка-6" Іраклі Макацарія, а тренеркою – спортсменка Аніта Луценко. Переможцями 9-го сезону стали Павло Назаренко, який скинув 85 кілограмів, і Наталі Кириленко, котра позбулась 56 кілограмів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що казав Даніель Салем про Влада Яму та Потапа. Він відповів, як ставиться до чоловіків, які виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення росіян.