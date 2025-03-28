С каким минимальным стажем можно выйти на пенсию в 60 лет в 2025

Страховой стаж значительно влияет на сумму пенсии в Украине

Чтобы оформить пенсию в 60 лет, украинец должен иметь необходимое количество лет страхового стажа. В 2025 году эта норма составляет минимум 32 года.

Но, согласно пенсионному калькулятору, есть возможность оформить выплату раньше. "Телеграф" узнал все подробности.

Поэтому, в 60 лет можно выйти на пенсию с минимальным страховым стажем в 28 лет. Если, например, человек получает еще ежемесячную заработную плату в 10 тысяч гривен и будет выходить на отдых на общих условиях, без учета льготных категорий населения, а именно ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д., то государство назначит ему пенсию в 3 067 гривен в марте 2025 года.

Напомним, чтобы в 2025 году выйти на отдых в 60 лет, украинцу нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года необходимо наработать не менее 22 лет стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторым пенсионерам могут приостановить их выплаты. Это касается пожилых лиц, выехавших и временно проживающих за границей.