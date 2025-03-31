Готував теракт у ТЦК? На Дніпропетровщині затримано депутата "Європейської солідарності" - ЗМІ

Кримінальну справу вже відкрито

Депутат VII та VIII скликань від партії "Європейська солідарність" міг підкинуту протитанкову міну біля входу до територіального центру комплектування (ТЦК) на Дніпропетровщині. Ймовірніше йдеться про Валерія Іщенко.

Про це пише ПолітБавовна, посилаючись на власні джерела. За попередніми даними, напркінці березня біля будівлі ТЦК було виявлено протитанкову міну ТМ-62М у Широкому Криворізького району.

Кореспонденти кажуть, що її туди нібито приніс і залишив депутат місцевої ради Валерій Іщенко. Поліція вже затримала його. Проте правоохоронці офіційно не називають імені фігуранта.

Валерій Іщенко

"Вжитими заходами Національної поліції протитанкову міну було знешкоджено, а особу підривника, депутата місцевої ради від Євросолідарності Іщенка, встановлено і затримано. За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч.3 ст.15 та ч.1 ст.258 КК України (Терористичний акт)", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Валерія Іщенка

Валерій Іщенко відомий в Україні кількома гучними скандалами. До прикладу, у серпні 2024 року нардеп та його помічник визнали себе винними у закупівлях для "Укрзалізниці" за завищеними цінами, що завдало перевізнику збитків 20 млн гривень збитків. Фігуранти уникнули ув’язнення і отримали умовні терміни.

Політичну кар'єру Іщенко почав у 2006 році. Вже у 2008 його обрали депутатом Київської міської ради від Блоку Віталія Кличка. Був заступником голови постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури. Проте згодом повноваження депутата Київської міської ради за власним бажанням у зв'язку з обранням народним депутатом України.

У 2012 році його обрали народним депутатом України від партії УДАР. У Верховній Раді став членом Комітету з питань промислової та інвестиційної політики, з квітня 2013 заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

Вже у 2014 році Іщенко був обраний народним депутатом України від політичної партії Блок Петра Порошенка. У Раді став членом Комітету з питань податкової та митної політики.

У 2019 році після закінчення повноважень народного депутата, Валерій Іщенко опинився на лаві підсудних. За даними НАБУ, колишній нардеп "сприяв протиправному заволодінню у 2015 році коштами державного підприємства "Укрзалізничпостач" на суму понад 20 млн грн".

Раніше "Телеграф" розповідав, що 28 березня поліція оточила територіальний центр комплектування (ТЦК) у Києві. Вже відомо, що сталось.