У київському парку Партизанської слави висадили 11 реліктових дерев (фото)

У одному з парків Києва з'явилися дерева, які налічують понад 100 мільйонів років історії

У Дарницькому районі Києва у парку Партизанської слави з'явилися 11 дерев магнолії, однієї з найстаріших рослин на Землі. Тепер вони прикрашають парк, й підкреслюють важливість збереження природної спадщини міста та його унікальної історії.

Про це повідомили в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації. Там наголошують, що насолодитися квітами магнолії можна буде вже зовсім скоро.

Висадження магнолій у парку Партизанської слави стало можливим завдяки зусиллям фахівців комунального підприємства УЗН Дарницького району. Ця акція спрямована на збереження природної краси Києва та підвищення рівня озеленення міста. Квітучі магнолії стануть ще одним привабливим місцем для відвідувачів парку та символом відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Магнолія: рослина з давньої епохи

Магнолія – це справжній живий релікт, який зберігся з часів динозаврів. Її вік нараховує понад 100 мільйонів років, що робить її однією з найстаріших рослин на планеті. Ця рослина не тільки декоративна, але й має велике наукове значення. У Києві магнолії можна побачити в різних районах, проте висадження нових дерев у парку Партизанської слави є особливим заходом для збагачення місцевої флори та збереження природної спадщини міста.

Парк партизанської слави: що про нього відомо

Парк Партизанської слави – це регіональний ландшафтний парк місцевого значення, розташований між вулицями Тростянецькою та Славгородською в Дарницькому районі Києва. Загальна площа парку становить 94,9 га, і він включає ландшафтний заказник "Червонохутірські озера". Парк відомий своєю різноманітністю рослинності та тваринного світу, тут зростає 39 видів деревних рослин, серед яких переважають сосна звичайна та дуб звичайний. Нові магнолії стануть ще одним елементом унікальної природної мозаїки парку.

Висадження магнолій у парку Партизанської слави має не тільки естетичне значення, але й підкреслює важливість збереження природної спадщини Києва. Парк Партизанської слави є одним з найулюбленіших місць відпочинку мешканців міста, і нові магнолії стануть ще одним символом природної краси Києва. У майбутньому квітучі магнолії та інші декоративні дерева у Києві будуть приваблювати ще більше відвідувачів до парків міста, підтримуючи розвиток туризму та підвищуючи рівень екологічної свідомості серед населення.

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