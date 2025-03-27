Деяким пенсіонерам тепер легше отримати виплати. Кого торкнулись зміни

Це стосується трьох категорій осіб

В Україні Кабміном встановлено єдині умови для нарахування пенсії літнім особам, які мають статус ВПО, проживають за кордоном чи на тимчасово окупованих територій. Однак їм необхідно дотримуватись додаткових правил, аби у них не забрали виплати.

Нововведення відбулись через те, що ці категорії пенсіонерів мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат і їм було складно отримувати свої кошти. Про це йдеться у Міністерстві соціальної політики України.

"Для врегулювання ситуації Уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Тож тепер літні особи зможуть отримувати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, хоча раніше це був тільки Ощадбанк.

Водночас пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном або на ТОТ, мають щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Однак ті, хто живе в окупації, можуть здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців замість ідентифікації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи призначать пенсію в Україні, якщо громадянин отримує менш як 5 тисяч гривень зарплати.