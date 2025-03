Науковий переворот чи просто збіг? На Марсі знайшли те, що може розкрити його найбільшу таємницю

Нове відкриття NASA на Марсі наближає до відповіді про позаземне життя

Марсохід Curiosity знайшов на Марсі найдовші молекули вуглецю, які колись виявляли на цій планеті. Це важлива знахідка, бо такі молекули на Землі часто пов'язані з живими організмами.

Учені вважають, що це може бути ключем до розуміння, чи існувало життя на Марсі. Про це пише видання Ars Technica, посилаючись на дослідження вчених, опубліковане в Proceedings of the National Academies of Science.

Марсохід знайшов ці молекули в камені, який назвали Камберленд. Цьому каменю близько 3,7 мільярда років. Він лежить у місці, де колись було озеро.

У знайдених молекулах є ланцюжки з 10-12 атомів вуглецю. Раніше на Марсі знаходили молекули тільки з 6 атомами вуглецю. Тож нова знахідка є набагато більшою і складнішою.

Учені кажуть, що такі молекули на Землі часто є частиною живих клітин. Але вони не впевнені, чи ці марсіанські молекули пов'язані з життям. Вони могли утворитися і від природних процесів, як-от через хімічні реакції в камінні.

Щоб точно дізнатися, звідки взялися ці молекули, потрібні кращі лабораторні прилади, ніж ті, що є на марсоході. Тому NASA та європейські вчені планують місію, щоб привезти зразки марсіанських каменів на Землю для детального вивчення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ровер Curiosity знайшов на Марсі невідомий науці матеріал. Він не схожий ні на що бачене раніше, але вчені ще не скоро зможуть дослідити зразки.