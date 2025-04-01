Не менше 16 тис. грн. Яка має бути зарплата, аби призначили таку пенсію в 2025

Українці можуть отримувати не менше 16 тисяч гривень пенсії, якщо відповідатимуть певним умовам

Розмір пенсій в Україні коливається залежно від кількості страхового стажу, віку виходу на пенсію та заробітної плати. Відповідно, чим більше дохід, тим вищою буде пенсія.

Яких умов потрібно дотримуватись, аби у 2025 році на пенсії отримувати не менше 16 тисяч гривень, розбирався "Телеграф". Для цього було використано спеціальний пенсійний калькулятор.

Тож, аби мати 16 тисяч гривень пенсійного нарахування, чоловікову у 2025 році має виповнитись 60 років, він має напрацювати 35 років страхового стажу та отримувати щомісячну заробітну плату в 42 тисяч гривень.

Водночас для жінки є інші вимоги:

їй має бути 60 років;

вона повинна отримувати 49 тисяч гривень зарплати;

українці треба напрацювати 30 років стажу.

Зауважимо, що цю пенсію призначать без врахування пільгових категорій населення, а саме ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується пенсійне нарахування у чоловіка у 2025 році, який працював більшу частину свого життя.