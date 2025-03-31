Деякі пенсіонери отримають збільшені виплати з 1 квітня. Кого торкнеться перерахунок

Перерахунок пенсій відбудеться для однієї категорії українців

З 1 квітня Пенсійний фонд України проведе перерахунок виплати для пенсіонерів, що працюють. Він пройде автоматично.

Перерахунок відбудеться для пенсіонерів, які після призначення чи попереднього перерахунку відповідної виплати продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу. Про це повідомили у ПФУ.

Крім того, виплата підвищиться у тих, які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Водночас якщо на березень 2025 року українець напрацював не менше 24 місяців страхового стажу, то перерахунок пенсії відбудеться на основі страхового стажу. Але зауважте, що пенсія може вираховуватись із заробітної плати, з якої обчислювалась пенсія. Якщо потрібно, може врахуватись дохід, який особа отримувала, працюючи після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення або попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни чекають на пенсіонерів з 1 квітня 2025 року.