Не менее 16 тыс. грн. Какая должна быть зарплата, чтобы назначили такую пенсию в 2025
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Украинцы могут получать не менее 16 тысяч гривен пенсии, если будут отвечать определенным условиям
Размер пенсий в Украине колеблется в зависимости от количества страхового стажа, возраста выхода на пенсию и заработной платы. Соответственно, чем больше доход, тем выше будет пенсия.
Какие условия нужно соблюдать, чтобы в 2025 году на пенсии получать не менее 16 тысяч гривен, разбирался "Телеграф". Для этого был использован специальный пенсионный калькулятор.
Итак, чтобы иметь 16 тысяч гривен пенсионного начисления, мужчине в 2025 году должно исполниться 60 лет, он должен наработать 35 лет страхового стажа и получать ежемесячную заработную плату в 42 тысяч гривен.
В то же время, для женщины есть другие требования:
- ей должно быть 60 лет;
- она должна получать 49 тысяч гривен зарплаты;
- украинке нужно наработать 30 лет стажа.
Заметим, что эту пенсию назначат без учета льготных категорий населения, а именно, ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается пенсионное начисление у мужчины в 2025 году, работавшего большую часть своей жизни.