Не менее 16 тыс. грн. Какая должна быть зарплата, чтобы назначили такую пенсию в 2025

Украинцы могут получать не менее 16 тысяч гривен пенсии, если будут отвечать определенным условиям

Размер пенсий в Украине колеблется в зависимости от количества страхового стажа, возраста выхода на пенсию и заработной платы. Соответственно, чем больше доход, тем выше будет пенсия.

Какие условия нужно соблюдать, чтобы в 2025 году на пенсии получать не менее 16 тысяч гривен, разбирался "Телеграф". Для этого был использован специальный пенсионный калькулятор.

Итак, чтобы иметь 16 тысяч гривен пенсионного начисления, мужчине в 2025 году должно исполниться 60 лет, он должен наработать 35 лет страхового стажа и получать ежемесячную заработную плату в 42 тысяч гривен.

В то же время, для женщины есть другие требования:

ей должно быть 60 лет;

она должна получать 49 тысяч гривен зарплаты;

украинке нужно наработать 30 лет стажа.

Заметим, что эту пенсию назначат без учета льготных категорий населения, а именно, ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается пенсионное начисление у мужчины в 2025 году, работавшего большую часть своей жизни.