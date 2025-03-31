Зміни у пенсійних виплатах з 1 квітня: що чекає на українських пенсіонерів

Тим, кому виповнилось 70, 75 і 80 років, можна очікувати на перерахунок за певних умов.

З 1 квітня 2025 року в Україні відбудеться перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Пенсійний фонд України здійснить збільшення виплат без додаткових звернень та документів.

Перерахунок стосуватиметься двох категорій пенсіонерів. По-перше, тих, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжував працювати та набув не менше 24 місяців страхового стажу. По-друге, осіб, які набули менш як 24 місяців стажу, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло щонайменше два роки.

Цьогоріч перерахують пенсії працюючим пенсіонерам, яким призначено або перераховано виплати у 2023 році. Перерахунок не стосується пенсіонерів за вислугою років, які ще не досягли 60-річного віку. Збільшені пенсії та доплати за попередні місяці, починаючи з 1 квітня, пенсіонери отримають орієнтовно в червні.

Також у квітні зростуть виплати пенсіонерам, яким виповнюється 70, 75 і 80 років. Це стосується лише тих, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Вікові надбавки становлять: до 300 грн для 70-річних, до 456 грн для 75-річних і до 570 грн для тих, кому виповнилося 80 років і більше.

З квітня 2025 року також спрощується порядок отримання пенсій для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном і тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Пенсійні виплати здійснюватимуться за однаковими правилами для всіх українців, незалежно від їхнього місцезнаходження.

Пенсіонери зможуть отримувати виплати на рахунки будь-якого українського банку, а не лише Ощадбанку. Ті, хто тимчасово проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають проходити фізичну ідентифікацію хоча б раз на рік – до 31 грудня. Для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, які не проходили ідентифікацію, запроваджено вимогу здійснювати хоча б одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців.

Ці заходи запроваджені для підтвердження факту життя пенсіонера та того, що він особисто отримує кошти. Крім того, ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях або виїхав з них, повинні подати заяву до Пенсійного фонду України. Потрібно підтвердити, що вони не отримують пенсію від РФ.

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