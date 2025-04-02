Маєш зарплату в 50 тис грн, а пенсія всього 1800 грн. Кому не пощастить у 2025

Аби вирахувати суму майбутньої пенсії, в калькулятор необхідно внести дані

На розмір пенсії впливають страховий стаж, вік виходу на відпочинок та заробітна плата. Чим вона вище, тим більше і пенсійне нарахування. Однак в певних випадках не спасе і вона.

На високу пенсію не розраховує одна категорія українців, а саме підприємці. Про це дізнався "Телеграф", використавши спеціальний пенсійний калькулятор.

Якщо 60-річна українка-підприємець у 2025 році напрацювала 32 роки стажу, тобто норму на поточний рік, при цьому отримуючи зарплату в 50 тисяч гривень, то їй призначать всього 1769 гривень.

Зауважте, що пенсія не змінюватиметься, навіть якщо її зарплата буде більшою.

Хоча виплата на відпочинку збільшиться, якщо страховий стаж жінки буде рости.

Варто зауважити, що така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов українка може вийти на пенсію в 50 років, маючи всього 15 років страхового стажу, тобто мінімальну норму.