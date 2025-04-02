Имеешь зарплату в 50 тыс. грн, а пенсия всего 1800 грн. Кому не повезет в 2025

Чтобы высчитать сумму будущей пенсии, в калькулятор необходимо внести данные

На размер пенсии влияют страховой стаж, возраст выхода на отдых и заработная плата. Чем она выше, тем больше и пенсионное начисление. Однако в определенных случаях не спасет и она.

На высокую пенсию не рассчитывает одна категория украинцев, а именно – предприниматели. Об этом узнал "Телеграф", использовав специальный пенсионный калькулятор.

Если 60-летняя украинка-предприниматель в 2025 году наработала 32 года стажа, то есть норму на текущий год, при этом получая зарплату в 50 тысяч гривен, то ей назначат всего 1769 гривен.

Заметьте, что пенсия не будет меняться, даже если ее зарплата будет больше.

Хотя выплата на отдыхе увеличится, если страховой стаж женщины будет расти.

Стоит заметить, что такая сумма была вычислена без учета уязвимых категорий населения, в частности ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях украинка может выйти на пенсию в 50 лет, имея всего 15 лет страхового стажа, то есть минимальную норму.