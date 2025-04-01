Вийти на пенсію з 15 роками стажу в 50 років. Хто має право на дострокову виплату

Їм також передбачена надбавка

Українці можуть вийти на дострокову пенсію за певних умов. Такі правила діють і для жінок, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Аби багатодітним жінкам вийти на відпочинок раніше, їм необхідно досягти 50 років та мати не менше 15 років страхового стажу. Про це повідомили у Пенсійному фонді Україні.

Відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", таким мамам також передбачена надбавка до пенсії. Її сума коливається від 35% до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (залежно від кількості дітей).

Крім того, до її трудової книжки можуть внести додаткові роки страхового стажу за періоди до 01.01.2004, коли мама не працювала та доглядала за дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку. Це можна підтвердити свідоцтвом про народження дитини.

Водночас для матері, яка працює, починаючи з 1 квітня 2004 року, час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до страхового стажу. Але умови, якщо вона доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримує відповідну допомогу по догляду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою має бути зарплата, аби українець отримав пенсію в 16 тисяч гривень.