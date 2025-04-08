Чи зможете ви вийти на пенсію в 45 і мати виплату в 17 тис. грн

Кожна категорія працівників має різні умови вираховування пенсії

Пенсія в Україні призначається з настанням пенсійного віку, тобто в 60 років. Однак в певних випадках її можуть призначити й раніше — в 45 років. Для цього потрібно відповідати певним умовам, а саме бути військовим і більшу частину свого життя віддати службі.

Яку саме пенсію отримуватиме військовий, який почав працювати у 20 років і у 2025 році має 25 років стажу, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

У 2025 році військовий може вийти на відпочинок, якщо йому 45 років і він напрацював 25 років стажу, які повністю склали військову службу. Він зможе отримувати пенсію в 17 690 гривень, якщо його заробітна плата складає 25 тисяч гривень.

Будьте уважними — сума була розрахована без врахування пільгових категорій населення, а саме ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві соціальної політики України планують створити умови для того, щоб українці могли працювати якомога довше.