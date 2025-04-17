До Москви через весь Донбас? Радар засік над Україною турецький літак

Радари не вперше фіксують таке

У небі над Україною радари знову зафіксували пасажирський літак. Цього разу йдеться про борт Boeing 737, який летів з Туреччини.

Про це свідчать дані flightradar. Зазначається, що радари зафіксували перетин кордону 17 квітня, однак ці дані, найімовірніше, пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають.

Борт VF587/B738 вночі 16 квітня вилетів з аеропорту Анкари, Туреччина, та приземлився у Москві, Росія, о 4:10. Проте під час майже чотиригодинного польоту пасажирський літак перетнув закритий повітряний простір України. Радари зафіксували ймовірний проліт борту над кількома східними областями.

За даними мапи, літак пролетів над усією територією Донбасу, де наразі йдуть бойові дії, прямуючи до Москви. Водночас з початку повномасштабного вторгнення в Україні повністю закрито повітряний простір для пасажирських перевезень. Протиповітряна оборона збиває будь-які цілі.

Тому мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" розповідав, що радари зафіксували російський лайнер над Україною.