Українець може оформити на себе пенсію іншої особи. Коли це можливо і якою буде сума

Призначити таку пенсію може Пенсійний фонд України, якщо заздалегідь подати заяву

Пенсія чоловіка може здійснюватись не лише йому, а і його дружині чи іншим родичам. Це можливо у випадку смерті українця, тобто виплата буде призначена у зв’язку з втратою годувальника.

Аби переоформити на себе пенсію покійного, жінці або родичам необхідно звернутись до Пенсійного фонду з відповідною заявою або подати її онлайн. Про це йдеться у Законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Такий вид виплати може оформити виключно непрацездатний член сім'ї, якщо відповідає цим умовам:

людина була на утриманні померлого;

на день смерті годувальник набув кількість стажу, необхідно для призначення пенсії за III групою інвалідності.

Розмір такої пенсії складає 50% пенсії за віком померлого годувальника. Водночас 100% виплачують двом та більше непрацездатним в сім'ї, розділяючи між особами.

А довічно таку пенсію призначатимуть лише членам родини, які досягли пенсійного віку. Іншим вона нараховуватиметься, поки родич не втратить статус непрацездатності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто, маючи 50 тисяч гривень зарплати, у 2025 році отримуватиме всього 1800 гривень пенсії.