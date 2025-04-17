Підтримає чи згадає приниження? Як "вдячна" Європа відповість Трампу на торговельну війну США з Китаєм

Відповідь Китаю на дії Штатів є небезпечною та цікавою водночас

Пропозиція Китаю до Європейського Союзу об'єднати зусилля для захисту своїх інтересів від дій США може бути водночас цікавим для Брюсселю і небезпечним для Вашингтону кроком. І для того є свої економічні та геополітичні причини.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт британського Королівського інституту міжнародних відносин, більше відомого як Chatham House Тімоті Еш. Він пояснив, наскільки можливий такий альянс.

Більше читайте у публікації: "Трамп поганий перемовник, а угода про копалини абсурдна, — економіст Тімоті Еш про мита США, війну з Путіним та майбутнє ЄС".

— Це справді цікаво. Американці сподіваються (принаймні, такий меседж надходить з Білого дому), що європейці, які будуть змушені платити лише 10% тарифу, віддячать за таку щедрість і підтримають США у протистоянні з Китаєм. Але я не впевнений, що Європа цього справді хоче, — каже британський експерт.

Він пояснив, що Європа не любить торговельні війни, тож її інтереси суттєво різняться від американських.

— США можуть вважати Китай екзистенційною загрозою, пріоритетною зовнішньополітичною проблемою. Але я не думаю, що Європа бачить це так само. Для Європи головною загрозою є Росія, а не Китай. Тож союз Європи зі США проти Китаю може означати, що Пекін збільшить підтримку Москви у війні проти України, — каже аналітик Chatham House.

Він припустив, що Європа намагатиметься висловлювати президенту США Дональду Трампу теплі слова, але водночас — спробує не дратувати Китай й уникатиме втягування у широку торговельну війну.

— Цікаво, що Трамп останні три місяці тільки й робив, що принижував своїх союзників, зокрема, європейських. А тепер він хоче, щоб ці союзники допомогли йому з китайцями. Я думаю, європейці зараз запитують себе: "А чому ми маємо допомагати, якщо ти не поводишся як наш союзник?" Тож я не думаю, що Європа зробить Трампу якісь послуги, — підсумував Тімоті Еш.

Нагадаємо, раніше він дав "Телеграфу" прогноз, хто переможе у торговій війні США з Китаєм.