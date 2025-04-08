Сможете ли вы выйти на пенсию в 45 и иметь выплату в 17 тыс. грн

Каждая категория работников имеет разные условия исчисления пенсии

Пенсия в Украине назначается с наступлением пенсионного возраста, то есть в 60 лет. Однако в определенных случаях ее могут назначить и раньше — в 45 лет. Для этого нужно соответствовать определенным условиям, а именно быть военным и большую часть своей жизни отдать службе.

Какую именно пенсию будет получать военный, который начал работать в 20 лет и в 2025 году имеет 25 лет стажа, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

В 2025 году военный может выйти на отдых, если ему 45 лет и он наработал 25 лет стажа, которые полностью составили военную службу. Он сможет получать пенсию в 17 690 гривен, если его заработная плата составляет 25 тысяч гривен.

Будьте внимательны — сумма была рассчитана без учета льготных категорий населения, а именно ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Министерстве социальной политики Украины планируют создать условия для того, чтобы украинцы могли работать как можно дольше.