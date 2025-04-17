Привітання з Чистим четвергом 2025: листівки і картинки, щоб надіслати близьким до свята

В цей день, 17 квітня, відзначається Чистий четвер, привітайте рідних зі святом

У 2025 році велике передвеликоднє свято Чистий четвер випадає на 17 квітня, а Великдень відзначається у неділю, 20 квітня. В цей день господині за традицією готують паски і крашанки, а також ходять на святкові богослужіння у храми.

Вважається, що в цей день відбулася Таємна вечеря, на якій зібралися Спаситель і його апостоли. Тоді Ісус Христос зробив обмивання ніг своїх учнів, показавши тим самим приклад братської любові і смиренності.

Це свято настає раз на рік за три дні до Великодня, який у 2025 році випадає на 20 квітня. До неділі у храмах всі церковні служби присвячені спогадам про земні страждання Спасителя. А вже у неділю віруючі йдуть святити великодні кошики у церкви і вітати один одного словами: "Христос Воскрес! Воістину воскрес!".

Привітайте родичів, друзів, колег чи сусідів зі святом Чистого четверга. "Телеграф" підготував для вас найкрасивіші привітання зі святом в листівках і картинках.

Раніше "Телеграф" публікував ще одну добірку привітань з Чистим четвером. Короткі привітання своїми словами, які можна надіслати у Viber, Facebook і Telegram.