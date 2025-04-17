Рус

Привітання з Чистим четвергом 2025: листівки і картинки, щоб надіслати близьким до свята

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15846
Сьогодні відзначається Чистий четвер Новина оновлена 17 квітня 2025, 09:42
Сьогодні відзначається Чистий четвер. Фото Колаж "Телеграфу"

В цей день, 17 квітня, відзначається Чистий четвер, привітайте рідних зі святом

У 2025 році велике передвеликоднє свято Чистий четвер випадає на 17 квітня, а Великдень відзначається у неділю, 20 квітня. В цей день господині за традицією готують паски і крашанки, а також ходять на святкові богослужіння у храми.

Вважається, що в цей день відбулася Таємна вечеря, на якій зібралися Спаситель і його апостоли. Тоді Ісус Христос зробив обмивання ніг своїх учнів, показавши тим самим приклад братської любові і смиренності.

Це свято настає раз на рік за три дні до Великодня, який у 2025 році випадає на 20 квітня. До неділі у храмах всі церковні служби присвячені спогадам про земні страждання Спасителя. А вже у неділю віруючі йдуть святити великодні кошики у церкви і вітати один одного словами: "Христос Воскрес! Воістину воскрес!".

Привітайте родичів, друзів, колег чи сусідів зі святом Чистого четверга. "Телеграф" підготував для вас найкрасивіші привітання зі святом в листівках і картинках.

Чистий четвер 2025, свято, листівки, картинки, привітання
Чистий четвер 2025, свято, листівки, картинки, привітання
Чистий четвер 2025, свято, листівки, картинки, привітання
Чистий четвер 2025, свято, листівки, картинки, привітання
Чистий четвер 2025, свято, листівки, картинки, привітання
Чистий четвер 2025, свято, листівки, картинки, привітання
Чистий четвер 2025, свято, листівки, картинки, привітання
Чистий четвер 2025, свято, листівки, картинки, привітання
Чистий четвер 2025, свято, листівки, картинки, привітання

Раніше "Телеграф" публікував ще одну добірку привітань з Чистим четвером. Короткі привітання своїми словами, які можна надіслати у Viber, Facebook і Telegram.

Теги:
#Привітання #Листівки #Свята #Чистий четвер