У світі може спалахнути ще кілька воєн: ексннардеп зробив невтішний прогноз

"Жодного досягнення домовленості з Вашингтоном у Путіна не буде"

Спроби Трампа закінчити бойові дії в Україні, ймовірно, не увінчаються успіхом і війна буде продовжуватись. Ба більше, ситуація може загостритись і навіть викликати нові осередки по всьому світу.

Таку думку в інтерв’ю OBOZ.UA висловив дипломат та політик Роман Безсмертний. Він вважає, що найближчим часом порядок денний абсолютно не зміниться.

"Війна триватиме. Ба більше, вона фрагментарно буде загострюватися, виникнуть нові полум'я війни у світі", — говорить він.

Згідно з припущеннями Безсмертного, це може статися в Сирії. Або в країнах Балтії — на це, за словами політика, можуть вказувати навчання, які заплановані на осінь у Білорусі за участю Росії.

"Більш за все, спрямовані саме проти них. Росія проводить не лише публічну, а й приховану мобілізацію, формує окремі підрозділи. І їх не готують для українського фронту. Ба більше, вже відомо про те, що досягнуто домовленостей між Кремлем і Північною Кореєю та Іраном щодо збільшення постачання озброєння до РФ. Тобто насправді те, що пишуть західні видання, начебто російський фюрер спробує випробувати НАТО у 2025 році, стає усе більш і більш очевидним.", — сказав Безсмертний.

На думку Безсмертного, це доводить, що ніякого досягнення домовленості з Вашингтоном у Путіна не буде.

"Власне, оця проблема нервує Дональда Трампа. Бо він, як я вже казав, намагається вибудувати взаємини з Путіним. Сьогодні все це сходиться в одну точку, яка називається "Дональд Трамп", але його здатність розібратися у ситуації, точно така сама, як і в митно-тарифних речах. Тому насправді для президента США вже давно настав момент істини, коли у нього є лише один крок – зближення з партнерами, з Європою і вибудовування спільної зовнішньополітичної доктрини вже в нових реаліях. Ця група навколо нього – Рубіо, Келлог, сюди належать кілька людей із Пентагону – прагне переконати Дональда Трампа у цьому, а також у тому, що з Путіним не треба товаришувати, але я не вірю, що їм вдасться це зробити. Я бачу його відданість ідеям Віткоффа та йому подібних.", — вважає політик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що політик Єгор Черньов в інтерв’ю "Телеграфу" назвав термін, коли Трамп дотискатиме Путіна.