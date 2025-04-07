Українці можуть не вийти на пенсію в 60 років. Що планує зробити Мінсоцполітики

В Україні планують нові заходи, які зацікавлювати літніх осіб працювати довше 60 років

Пенсійний вік в Україні настає в 60 років. В цей же період можна вийти на пенсію за умови достатньої кількості стажу. Однак у Міністерстві соціальної політики України планують створити умови для того, щоб українці могли працювати якомога довше.

Одним з нововведень, яке передбачає відстрочення пенсії, це зменшення тиску на роботодавців, а саме скорочення податкового навантаження на роботодавців, які працевлаштовують літніх працівників. У майбутньому можуть залишити лише частину єдиного соціального внеску і зменшити податок на доходи фізичних осіб, як повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович у коментарі "Українському радіо".

За її словами, це буде вигідно для економіки, адже коли людина виходить на пенсію, вона не приносить державі податки.

Крім того, такі зміни мають принести користь і літнім українцям, адже, виходячи на пенсію, вони ведуть малоактивний спосіб життя, а довга робота та активна участь в суспільстві допомагає людині бути здоровою та уповільнює процес старіння, передає думку експертів міністерка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вистачить 20 років стажу, аби мати гідну пенсію в 2025.