Прямо в халаті: заступнику Кличка вручили підозру, — джерела

"Телеграф" розповідає, що відомо про посадовця

Володимир Прокопів, який був заступником голови КМДА Віталія Кличка, отримав підозру 17 квітня. До нього на світанку прийшли співробітники СБУ та поліції.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела у правоохоронних органах. За якою статтею — співрозмовники не уточнюють, але додають, що посадовця підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.

Джерела зазначають, що скоро з'явиться детальна інформація по справі від правоохоронців.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Прокопів вже потрапляв у корупційний скандал. Тоді журналісти знайшли у його родини велику кількість об’єктів комерційної та житлової нерухомості, походження якої викликає багато запитань.

Розслідувачі розповідали, що частина активів була придбана за вартістю нижче ринкової. Окрім цього компанії, пов'язані з родиною Прокопіва, інвестували в будівництво житлових комплексів, навіть під час повномасштабного вторгнення.

Тож після розслідування Кличко тимчасово відсторонив Прокопіва з посади та закликав правоохоронців перевірити діяльність свого заступника.

Що цікаво, Прокопів вирішив звільнитися після гучного розслідування та зробив цікаву заяву.

Що відомо про Володимира Прокопіва

Нагадаємо, що 41-річний Володимир Прокопів з 2014 року є депутатом Київської міської ради (7, 8 і 9 скликання). Посадовець є головою фракції "Європейська Солідарність". Призначений на посаду заступника голови КМДА у 2021 році

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