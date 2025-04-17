Прямо в халаті: заступнику Кличка вручили підозру, — джерела
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"Телеграф" розповідає, що відомо про посадовця
Володимир Прокопів, який був заступником голови КМДА Віталія Кличка, отримав підозру 17 квітня. До нього на світанку прийшли співробітники СБУ та поліції.
Про це "Телеграфу" повідомили джерела у правоохоронних органах. За якою статтею — співрозмовники не уточнюють, але додають, що посадовця підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.
Джерела зазначають, що скоро з'явиться детальна інформація по справі від правоохоронців.
Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Прокопів вже потрапляв у корупційний скандал. Тоді журналісти знайшли у його родини велику кількість об’єктів комерційної та житлової нерухомості, походження якої викликає багато запитань.
Розслідувачі розповідали, що частина активів була придбана за вартістю нижче ринкової. Окрім цього компанії, пов'язані з родиною Прокопіва, інвестували в будівництво житлових комплексів, навіть під час повномасштабного вторгнення.
Тож після розслідування Кличко тимчасово відсторонив Прокопіва з посади та закликав правоохоронців перевірити діяльність свого заступника.
Що цікаво, Прокопів вирішив звільнитися після гучного розслідування та зробив цікаву заяву.
Що відомо про Володимира Прокопіва
Нагадаємо, що 41-річний Володимир Прокопів з 2014 року є депутатом Київської міської ради (7, 8 і 9 скликання). Посадовець є головою фракції "Європейська Солідарність". Призначений на посаду заступника голови КМДА у 2021 році
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