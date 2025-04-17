Старість чи крапельниці? У Трампа помітили загадковий синець (фото)

Пляма помічена на руці глави США вже вдруге

Дональд Трамп з'явився на публіці з загадковою гематомою на руці. Експерти припускають, що синець на руці президента США може бути наслідком нещодавнього введення внутрішньовенного катетера.

Як пише Hindustan Times, зеленувато-фіолетову пляму на тильній стороні долоні глави США помітили під час публічного заходу у Вашингтоні. Він вручав трофей головнокомандувача — щорічну нагороду переможцям серії матчів з американського футболу серед команд військових академій США.

На правиці Трампа видно гематому. Фото Getty Images

Синець доволі обширний. Фото Getty Images

Трамп тримав м’яч з власним підписом і вітальну каблучку переможців. На його правій руці було видно гематому. Подібна пляма була на руці Трампа під час його зустрічі з французьким президентом Еманнуелем Макроном у лютому.

Доктор Гарет Най з Університету Солфорда пояснив, що у похилому віці кровоносні судини стають більш ламкими, тому синці у літніх людей виникають частіше, ніж у молодому віці. Гематома на руці Трампа може бути викликана ударом, але вона може бути й наслідком внутрішньовенного введення ліків. За словами медика, це "може бути через крапельницю", оскільки колір плями нагадує синець, який залишився після введення голки.

Минулого разу синець на руці Трампа пояснили дивно

Коли дивний синець на руці глави США привернув увагу у лютому, його походження пояснила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, причина появи гематоми в тому, що Трамп надто багато працює і постійно тисне комусь руки.

"Президент Трамп — людина з народу… У Трампа синці на руці, тому що він постійно працює і тисне руки щодня", — сказала Левітт.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп не єдиний політик, в якого помічають синці. Якось із фінгалом на обличчі на публіці з’явився і російський президент Путін. Це було 2010 року, він тоді ще був прем’єр-міністром і приїхав в Україну на зустріч із Миколою Азаровим.