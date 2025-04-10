Чи буде для малозабезпеченій сім'ї виплата, якщо в ній троє студентів та батьки, що не працюють

Аби дізнатись суму допомоги, членам родини необхідно внести свої дані в калькулятор

Для малозабезпечених родин в Україні передбачено соціальну допомогу для проживання. Її сума коливається від сукупного доходу всієї родини, кількості дітей та дорослих, а також прожиткового мінімуму.

Аби дізнатись точну суму грошової виплати від держави для родини, де є двоє непрацездатних батьків та троє студентів, "Телеграф" використав спеціальний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Згідно з розрахунками, якщо в родині є двоє працездатних батьків, які не працюють, три дитини віком від 18 до 23 років, а сукупний дохід всіх членів сім'ї складає 0 гривень, то вона зможе оформити собі виплату в 16805,40 гривень.

Тобто, чим вищим буде заробіток членів родини, тим меншою очікується соціальна виплата. Крім того, суми, які ми вирахували самостійно та орган соціального захисту населення, можуть відрізнятись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку суму грошової допомоги від держави розраховує сім'я з п'яти осіб, де працює лише батько і його місячна зарплата всього вісім тисяч гривень.