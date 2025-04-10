Будет ли для малообеспеченной семьи выплата, если в ней трое студентов и неработающие родители

Чтобы узнать сумму помощи, членам семьи необходимо внести свои данные в калькулятор

Для малообеспеченных семей в Украине предусмотрена социальная помощь для проживания. Ее сумма колеблется от совокупного дохода всей семьи, количества детей и взрослых, а также прожиточного минимума.

Чтобы узнать точную сумму денежной выплаты от государства для семьи, где есть двое нетрудоспособных родителей и трое студентов, "Телеграф" использовал специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Согласно расчетам, если в семье есть двое трудоспособных родителей, которые не работают, три ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, а совокупный доход всех членов семьи составляет 0 гривен, то она сможет оформить себе выплату в 16805,40 гривен.

То есть, чем выше будет заработок членов семьи, тем меньшей ожидается социальная выплата. Кроме того, суммы, которые мы вычислили самостоятельно и орган социальной защиты населения, могут отличаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую сумму денежной помощи от государства рассчитывает семья из пяти человек, где работает только отец и его месячная зарплата всего восемь тысяч гривен.