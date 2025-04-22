Одразу 10-кратна пенсія після виходу на відпочинок. Хто з українців отримає значну виплату

Українцям окремих посад на пенсії передбачено грошову допомогу

Деякі українці, зокрема педагогічні працівники, після виходу на пенсію зможуть отримати допомогу у розмірі десяти місячних пенсійних виплат.

Таку виплату надаватимуть лише після оформлення пенсії. Про це йдеться у Законі України "Про пенсійне забезпечення" та Законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з даними, на 10-кратну виплату пенсій мають право особи, які працювали на посадах, що надають право на пенсію за вислугу років і оформлюють виплату за віком. Однак цього замало. Вони ще повинні мати відповідний страховий стаж, який для чоловіків складає 35 років, а для жінок — 30 років.

Які працівники отримають таку допомогу

10-кратну виплату очікують працівники:

загальноосвітніх шкіл, військових загальноосвітніх установ, музичних та художніх шкіл;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

дитячих будинків, дитячих трудових та виховно-трудових колоній, дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх, логопедичних пунктів та стаціонарів, школи-клініки;

вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів;

дошкільних навчальних закладів всіх типів;

позашкільних навчальних закладів тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію очікувати українцю, якщо він отримує всього 5 тисяч зарплати.