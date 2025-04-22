Одразу 10-кратна пенсія після виходу на відпочинок. Хто з українців отримає значну виплату
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Українцям окремих посад на пенсії передбачено грошову допомогу
Деякі українці, зокрема педагогічні працівники, після виходу на пенсію зможуть отримати допомогу у розмірі десяти місячних пенсійних виплат.
Таку виплату надаватимуть лише після оформлення пенсії. Про це йдеться у Законі України "Про пенсійне забезпечення" та Законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Згідно з даними, на 10-кратну виплату пенсій мають право особи, які працювали на посадах, що надають право на пенсію за вислугу років і оформлюють виплату за віком. Однак цього замало. Вони ще повинні мати відповідний страховий стаж, який для чоловіків складає 35 років, а для жінок — 30 років.
Які працівники отримають таку допомогу
10-кратну виплату очікують працівники:
- загальноосвітніх шкіл, військових загальноосвітніх установ, музичних та художніх шкіл;
- міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
- дитячих будинків, дитячих трудових та виховно-трудових колоній, дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх, логопедичних пунктів та стаціонарів, школи-клініки;
- вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів;
- дошкільних навчальних закладів всіх типів;
- позашкільних навчальних закладів тощо.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію очікувати українцю, якщо він отримує всього 5 тисяч зарплати.