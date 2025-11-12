Євро обвалюється: чи варто українцям терміново переходити у долар

Світовий валютний ринок переживає зворотний тренд: після періоду зміцнення євро стрімко дешевшає відносно долара. Експерти пояснюють обвал діями центральних банків і пропонують українським інвесторам переглянути свою валютну стратегію. Про це йдеться в аналітичному блозі компанії КИТ Group.

За останній рік євро неодноразово зростав, а от долар США втрачав позиції. Втім, восени 2025 року ситуація змінилася: євровалюта почала дешевшати, досягнувши на початку листопада найнижчого показника із серпня (рівень $1,1483).

Основною причиною курсових коливань експерти називають різну політику центральних банків. Федеральна резервна система США 30 жовтня вдруге за 2025 рік знизила ключову ставку (до 3,75–4%). Ринки відреагували на це зміцненням долара, позаяк інвестори більше довіряють прогнозованому розвитку економіки США.

Водночас Європейський центральний банк утримує ставку на рівні 2% через побоювання щодо інфляції, яка у вересні зросла до 2,6% у країнах ЄС. При цьому інвестори вважають економічні перспективи США стабільнішими на тлі оптимістичних торговельних домовленостей між США та КНР.

Падіння євро відчутне й в Україні. Офіційний курс НБУ на 5 листопада становив 48,33 грн/євро, що є нижчим показником, ніж місяць тому. Проте очікувати суттєвого подальшого здешевлення євровалюти не варто через прогнозовану девальвацію гривні. Середньорічний курс долара у Держбюджеті на 2026 рік закладено на рівні 45,7 грн/долар.

З огляду на ці фактори експерти радять українським інвесторам, по-перше, продовжувати вкладати більшу частину планових інвестицій у долар, адже він зберігає статус найбільш стійкого активу у світі. По-друге, тримати до 35% накопичень у євровалюті. Євро вигідно використовувати для коротких позицій і для заробітку на високій волатильності курсу. По-третє, виходити з накопичень у євро в разі досягнення конкретних курсових позначок (наприклад, 49,8 грн/євро) або коли спред між купівлею та продажем євровалюти досягне 1,2 грн.

Для довгострокових інвестицій і збереження капіталу долар США залишається головною резервною валютою, що становить близько 90% світових валютних операцій.