Евро обваливается: стоит ли украинцам срочно переходить в доллар

Мировой валютный рынок переживает обратный тренд: после периода укрепления евро стремительно дешевеет по отношению к доллару. Эксперты объясняют обвал действиями центральных банков и предлагают украинским инвесторам пересмотреть свою валютную стратегию. Об этом говорится в аналитическом блоге компании КИТ Group.

За последний год евро неоднократно вырастал, а вот в то время как доллар США терял позиции. Однако осенью 2025 года ситуация изменилась: евровалюта начала дешеветь, достигнув в начале ноября самого низкого показателя с августа (уровень $1,1483).

Основной причиной курсовых колебаний эксперты называют разную политику центральных банков. Федеральная резервная система США 30 октября второй раз за 2025 год снизила ключевую ставку (до 3,75–4%). Рынки отреагировали на это укреплением доллара, поскольку инвесторы больше доверяют прогнозируемому развитию экономики США.

В то же время Европейский центральный банк удерживает ставку на уровне 2% из-за опасений по поводу инфляции, которая в сентябре выросла до 2,6% в странах ЕС. При этом инвесторы считают экономические перспективы США более стабильными на фоне оптимистичных торговых договоренностей между США и КНР.

Падение евро ощутимо и в Украине. Официальный курс НБУ на 5 ноября составил 48,33 грн/евро, что является более низким показателем, чем месяц назад. Однако ожидать существенного дальнейшего удешевления евровалюты не стоит из-за прогнозируемой девальвации гривни. Среднегодовой курс доллара в Госбюджете на 2026 год заложен на уровне 45,7 грн/доллар.

Учитывая эти факторы, эксперты советуют украинским инвесторам, во-первых, продолжать вкладывать большую часть плановых инвестиций в доллар, ведь он сохраняет статус наиболее устойчивого актива в мире. Во-вторых, держать до 35% скоплений в евровалюте. Евро выгодно использовать для коротких позиций и для заработка на высокой волатильности курса. В-третьих, выходить из накоплений в евро при достижении конкретных курсовых отметок (например, 49,8 грн/евро) или когда спред между покупкой и продажей евровалюты достигнет 1,2 грн.

Для долгосрочных инвестиций и сохранения капитала доллар США остается главной резервной валютой, составляющей около 90% мировых валютных операций.