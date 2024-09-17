"Діти терплять по 7 уроків": скандал зі шкільними туалетами у Дніпрі отримав продовження, що кажуть у мерії (фото, відео)

Батьки шоковані умовами в шкільних вбиральнях

У школах Дніпра спалахнув новий скандал через нібито старі та поламані вбиральні, які влада міста не планує ремонтувати наче до кінця війни. У мережі вже показали розбиті бочки над унітазами, відсутність приватності та будь-яких зручностей.

Як повідомляє "11 канал. Голос Дніпра", проблема з вбиральнями шкіл існує не перший рік. Проте жахливі умови обурюють не тільки батьків, при тому, що влада розводить руками.

"Без перестінок, з розбитими бачками та відсутністю накладок на туалети — це 24 рік, а на фото вбиральня однієї зі шкіл Дніпра. Скандал з відкритими вбиральнями стався у 121 школі Дніпра. Батьки буквально шоковані умовами для їхніх дітей. Це просто ганебно, тому діти соромляться ходити до туалетів", — йдеться у репортажі.

За словами батьків, деякі діти відмовляються відвідувати такі туалети і терплять. На це у школі відповідають, що капітальний ремонт вбиралень ніби планувався на літо 2022 року, проте війна завадила цьому.

"Розпочалася війна, то на капітальні ремонти зараз немає фінансування. Вони наразі не проводяться, тобто ми поки в очікуванні", — каже директорка 121 школи.

Водночас вона показує, що після скарг та скандалу школа дещо полагодила своїми руками. Так, викладач трудового навчання зробив перегородки між унітазами, хоч і без дверей. Це нібито має наблизити вбиральні до нормальних умов.

За її словами, гроші, які планували витрати на ремонт ніби перерозподілили, тому школа залишилась з такими туалетами.

"Наразі ми капітальних ремонтів не виконуємо, але ці проєкти є. Ми плануємо їх реалізацію по закінченню воєнного стану", — кажуть у мерії Дніпра.

Водночас ця відповідь обурює правозахисницю Юлія Сегеду, яка каже, що відкриті туалети буквально калічать психіку школярів. І це можна розцінювати як примус до публічного оголення, що кваліфікується як сексуальне насильство.

"Таке публічне оголення можна прирівняти навіть до сексуального насильства, бо дитина ставиться у ситуацію, коли вона змушена оголюватись публічно. А це примусове оголення, це сексуальне насильство", — каже вона.

Юля наголошує, що люди звикли до нехтування такими нормами ще з часів СРСР, але це треба змінювати. Вона радить батькам не здаватись і за потреби звернутись до правозахисних організацій.

А щодо мерії, де нібито на ремонт туалетів немає грошей, жінка каже: "Я вважаю, що це навіть звучить ганебна, тому що бюджет міста витрачається. І витрачається масштабно і не створити для дітей нормальні туалети — нонсенс".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у нових підручниках з географії знайшли безглузді помилки.