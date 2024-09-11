Руни та стихії: "кримська няша" Поклонська провела дивний урок у школі на Херсонщині (фото)

Тема заняття була дуже "оригінальною"

Колишня "прокурор Криму" Наталія Поклонська, яка розшукується в Україні, провела в одній із шкіл окупованої Херсонської області відкритий урок. "Тема" зустрічі здивувала користувачів соцмережі, оскільки на дошці "кримська няша" малювала руни та розповідала дітям про стихії.

Також школярам вона презентувала свої книжки. Про це Поклонська розповіла у своєму Telegram-каналі.

Екс-російський прокурор Криму Наталія Поклонська у рамках проекту "Розмови про важливе" приїхала до однієї зі шкіл Херсонської області. Вона провела відкритий урок перед школярами.

Тема її виступу невідома, проте увагу користувачів соцмереж привернули дивні символи, які Поклонська зобразила на дошці.

"Кримська няша" малювала крейдою руни та щось схоже на схему чотирьох стихій — води, повітря, землі та вогню.

Які саме "знання" намагалася донести школярам Поклонська через такий "оригінальний" урок — залишається лише здогадуватися.

Нагадаємо, Наталія Поклонська після захоплення Криму Росією перейшла на бік окупантів і продовжувала працювати на посаді "прокурора Криму" до 2016 року. Потім вона взяла участь у передвиборчій кампанії партії "Єдина Росія" та стала депутатом Держдуми РФ.

Працювала у Міністерстві закордонних справ РФ. У 2021 році призначена послом Російської Федерації в Кабо-Верде. У 2022 році призначена радником Генпрокурора Росії.

Як причетна до анексії Криму перебуває під персональними санкціями 27 країн Євросоюзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та інших держав.

В Україні Поклонську оголосили у розшук за "дії, вжиті з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади". Крім того, саме Поклонська була "стороною звинувачення" у справі 2014 року щодо відомого українського режисера Олега Сенцова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Поклонська після початку війни виділилася антивоєнними заявами про те, що Україна — не росія, а також критикою у бік Z-символіки окупантів. Примітно, що після такого своєрідного "походу проти Кремля" Поклонська практично зникла з російського інформаційного простору.