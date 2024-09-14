Москва - центр світу? У підручниках з географії знайшли безглузді помилки

На одній сторінці аж три помилки

Навколо підручників для НУШ для 7 класу продовжують вирувати пристрасті. Цього разу вчителі помітили помилку у книжці з географії.

Як зазначає депутат 6 скликання Верховної Ради Віктор Уколов, на трьох зображення глобусів допущено щонайменше три помилки.

"Нульовий меридіан проведено не через Лондон, де він насправді, а приблизно — через Москву! На південному полюсі зник цілий континент Антарктида, вкрали, мабуть?" — йдеться у дописі.

До того ж, за словами Уколова, під зображеннями меридіанів та паралелей переплутано підписи. Тобто на одній сторінці нового підручника з географії 7 класу для НУШ допущено аж три помилки.

"Мабуть, всі підручники треба перевіряти. Якщо настільки очевидні помилки в такі простій темі, то що казати про підручники з фізики, з хімії або математики", — пише Уколов.

Він також наголосив, що у цьому питання винен не конкретно міністр освіти і науки Оксен Лісовий, адже треба просто змінювати усю систему.

Вищевикладені помилки у підручнику вже завірусились у мережі. Люди шоковані цією ситуацією, адже у нових підручниках виявляють все більше помилок. У декого виникає цілком логічний страх за знання дітей, які будуть вчитись за такими матеріалами.

Один з вчителів біології написав, що і в його профільних підручниках є помилки, тому на уроках діє правило: "Знайшов помилку у підручнику НУШ — отримав оцінку".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у профспілці освітян назвали умови, які можуть затримати вчителів в школах.