"Носіть варені яйця": школярам заборонили брати на перекус бутерброди з ковбасою, в мережі відреагували

Заклади освіти автономно приймають рішення щодо того, чи дозволяти щось приносити в школу

На Волині, а саме у Луцьку, школярам заборонили приносити до школи перекуси у вигляді бутербродів з ковбасою. На шкільній нараді вчителі донесли інформацію до батьків і викликали шквал критики.

Про це повідомляє інформаційне агенство "Конкурент". За словами начальника департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря, заборона не якесь нововведення, а норма законодавства.

"Є санітарний регламент, який діє із 2020 року, згідно з ним працює керівник закладу освіти. Там чітко зазначено, що можна приносити в школу, а що ні. Відповідно, заклад освіти автономно приймає рішення щодо того, чи дозволяти щось приносити в школу, чи ходити в магазин, чи харчуватися в їдальні… Він відповідальний за життя та здоров’я здобувачів освіти, тому краще убезпечитися", – сказав Бондар.

Водночас в адміністрації луцького ліцею № 10 журналісти поцікавилися, чи справді у їхньому навчальному закладі діє така заборона. Там інформацію підтвердили.

"Була нарада класних керівників, я це оголошувала. Сказано було, що є постанова №305, яка забороняє дітям приносити бутерброди з ковбаскою. Хай приносять бутерброди з сиром, просто з маслом, з якимсь м'ясом печеним, чай… Тільки не можна бутерброди з ковбасою. Це на рівні України прийнято рішення, це не тільки в нас. Ви ж самі знаєте, які зараз ті ковбаси", — зауважила заступниця директора з виховної роботи Раїса Кудряшова.

За її словами, в школі є гаряче харчування і щодо його якості ні у вчителів, і в учнів нарікань немає.

"Раніше у школах на другі страви використовували у приготуванні сосиски, сардельки, минулого року нам заборонили і у шкільному меню більше немає ковбасних виробів. Навіть піца другий рік поспіль готується не з вареною ковбаскою, а з курячим філе", — зауважила Кудряшова.

Заборона на бутерброди з ковбасою в школі викликала неабияке обговорення серед українців. Частина підтримує рішення освітніх установ, а інші — обурюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у підручниках з географії знайшли безглузді помилки. На трьох зображення глобусів допущено щонайменше три помилки.