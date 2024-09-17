"Дети терпят по 7 уроков": скандал со школьными туалетами в Днепре получил продолжение, что говорят в мэрии (фото, видео)

Родители шокированы условиями в школьных туалетах

В школах Днепра разразился новый скандал из-за якобы старых и поломанных туалетов, которые власти города не планируют ремонтировать вроде бы до конца войны. В сети уже показали разбитые бочки над унитазами, отсутствие приватности и каких-либо удобств.

Как сообщает "11 канал. Голос Днепра", проблема с уборными школ существует не первый год. Однако ужасающие условия возмущают не только родителей, при том, что власть разводит руками.

"Без перестенок, с разбитыми бачками и отсутствием накладок на туалеты — это 2024 год, а на фото уборная одной из школ Днепра. Скандал с открытыми уборными произошел в 121 школе Днепра. Родители буквально шокированы условиями для их детей. Это просто позор, поэтому дети стесняются ходить в туалеты", — говорится в репортаже.

По словам родителей, некоторые дети отказываются посещать такие туалеты и терпят. На это в школе отвечают, что капитальный ремонт туалетов будто бы планировался на лето 2022 года, однако война помешала этому.

"Началась война, так что на капитальные ремонты сейчас нет финансирования. Они пока не проводятся, то есть мы пока в ожидании", — говорит директор 121 школы.

В то же время она показывает, что после жалоб и скандала школа кое-что починила своими руками. Так, преподаватель трудового обучения сделал перегородки между унитазами, хотя и без дверей. Это якобы должно приблизить туалеты к нормальным условиям.

По ее словам, деньги, которые планировали расходовать на ремонт, якобы перераспределили, поэтому школа осталась с такими туалетами.

"Сейчас мы капитальные ремонты не выполняем, но эти проекты есть. Мы планируем их реализацию по окончании военного положения", — говорят в мэрии Днепра.

В то же время, этот ответ возмущает правозащитницу Юлия Сегеду, которая говорит, что открытые туалеты буквально калечат психику школьников. И это можно расценивать как принуждение к публичному обнажению, которое квалифицируется как сексуальное насилие.

"Такое публичное обнажение можно приравнять даже к сексуальному насилию, потому что ребенок ставится в ситуацию, когда он вынужден обнажаться публично. А это принудительное обнажение, это сексуальное насилие", — говорит она.

Юля отмечает, что люди привыкли к пренебрежению такими нормами еще со времен СССР, но это нужно менять. Она советует родителям не сдаваться и при необходимости обратиться в правозащитные организации.

А относительно мэрии, где якобы на ремонт туалетов нет денег, женщина говорит: "Я считаю, что это даже звучит позорно, потому что бюджет города тратится. И тратится масштабно и не создать для детей нормальные туалеты — нонсенс".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новых учебниках по географии обнаружили нелепые ошибки.