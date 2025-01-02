У Дніпрі пролунав вибух. Над містом піднявся стовп диму

Місто атакували балістикою

У четвер, 2 січня, у Дніпрі пролунав потужний вибух. Його чули майже в кожному районі міста.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". У Дніпрі оголошено повітряну тривогу.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Ракета на Дніпро", — писали Повітряні сили України.

Водночас монітори додають, що ймовірніше по місту вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М". У мережі пишуть, що над містом здійнявся стовп диму після вибуху. До того ж, за словами місцевих, вибухів було декілька.

"Вибухи пролунали в межах Дніпровського району. На місці видно задимлення. За попередньою інформацією, було застосовано 1х балістичну ракету Іскандер-М", — пишуть пабліки Дніпра.

Нагадаємо, що росіяни атакували Україну дронами у новорічну ніч. Так, з 20:30 31 грудня до ранку наступного дня ворог запустив по Україні 111 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим. Захисникам неба вдалося знищити 63 ворожих дрони.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає місце падіння уламків дронів РФ у Києві. Столицю атакували 1 січня, у Святошинському районі Києва зайнялася пожежа, пошкоджено гаражі, автівки, та трамвайну колію.