Росіяни атакували Україну дронами і в новорічну ніч: скільки вдалося збити

"Шахеди" запускали з чотирьох напрямків

У новорічну ніч 1 січня російські війська вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Захисникам неба вдалося знищити 63 ворожих дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Так, з 20:30 31 грудня до ранку наступного дня ворог запустив по Україні 111 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 безпілотників у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, ще два полетіли у Росію та Білорусь.

Нагадаємо, 1 січня росіяни атакували Україну десятками безпілотників, атака тривала й зранку. Зокрема під ударами був Київ, лунали вибухи, працювала ППО, внаслідок ворожої атаки є руйнування. Відомо про шістьох постраждалих, ще оду жінку врятовано з-під завалів.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці події та показав, як зараз виглядає будинок у Печерському районі.