В Днепре раздался взрыв. Над городом поднялся столб дыма

Город атаковали баллистикой

В четверг, 2 января, в Днепре раздался мощный взрыв. Его слышали практически в каждом районе города.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В Днепре объявлена воздушная тревога.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Ракета на Днепр", — писали Воздушные силы Украины.

В то же время мониторы добавляют, что вероятнее всего по городу ударили баллистической ракетой "Искандер-М". В сети пишут, что над городом поднялся столб дыма после взрыва. К тому же, по словам местных, взрывов было несколько.

"Взрывы раздались в пределах Днепровского района. На месте видно задымление. По предварительной информации, была применена 1х баллистическая ракета Искандер-М", — пишут паблики Днепра.

Напомним, что россияне атаковали Украину дронами в новогоднюю ночь. Так, с 20:30 31 декабря до утра следующего дня враг запустил по Украине 111 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов по направлениям Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск и Крым. Защитникам неба удалось уничтожить 63 вражеских дрона.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит место падения обломков дронов РФ в Киеве. Столицу атаковали 1 января, в Святошинском районе Киева начался пожар, повреждены гаражи, автомобили и трамвайный путь.