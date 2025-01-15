Пасажир трамвая посварився з контролерами та кондуктором у Дніпрі за оплату: що кажуть у підприємстві

"Телеграф" поспілкувався з працівниками КП "ДЕТ"

У Дніпрі скаржаться, що у першому трамваї вже не вперше кондуктор забуває взяти оплату за проїзд і у пасажирів виникає конфлікт з контролерами.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Їм надійшов лист, що одна з пасажирок написала скаргу на контролерів підприємства.

Подія сталась ще на початку грудня. Користуючись трамваєм №1, жінка сіла на зупинці вул. Воскресенська в напрямку Залізничного вокзалу. При вході кондуктор з вагона вийшла в інший вагон.

"Далі по маршруту слідування кондуктора я не бачила і не чула, щоб хтось збирав оплату за проїзд. Хотіла оплатити проїзд тримаючи в руці 8 гривень, періодично шукаючи кондуктора в вагоні й не знаходячи його їхала далі", — пише вона.

На зупинці Пастера до жінки підійшов контролер, який відмовився приймати оплату, а одразу за його спиною пройшла кондуктор. Вона не підійшла до пасажирки.

"Вже з початку вагона я побачила, йшла кондуктор назад і хотіла їй передати оплату за проїзд, але вона відмовилась. Контролер сказав що я маю сплатити штраф 160 грн або будуть викликати поліцію. Сплачувати штраф я відмовилась, через те, що не мала наміру уникати оплати проїзду, на що підтвердженням цього були наготові гроші в моїй руці. Доїхавши до залізничного вокзалу я хотіла вийти, бо це моя зупинка. Контролер не дав мені вийти з вагона утримуючи силою та перегороджуючи прохід руками. Доїжджаючи до зупинки Центральний ринок я повідомила контролерові, що я не проти поспілкуватись з поліцією, бо він мене утримує силою і не має права взагалі затримувати, бо він не являється представником правоохоронних органів. На моє питання де поліція і чи довго її чекати обидва контролери відповіли, що вони не знають. На що я відповіла, що не збираюсь з ними кататись по всьому місту в трамваї чекаючи на поліцію. До того ж мені їхати електричкою в інше місто і я мало не спізнилась через не правомірні дії контролюючої служби трамвая", — розповідає жінка.

Вона написала ряд запитань до компанії "Дніпровський електротранспорт", яка надає послуги перевезення. Жінка просить розібратись у ситуації та вжити заходів.

Що кажуть у КП "ДЕТ"

У КП "Дніпровськийелектротранспорт" відповіли "Телеграфу" щодо ситуації, яка склалась з пасажиркою. У підприємстві заявили, що кондуктор і контролер зробили все згідно з правилами.

"Стосовно цієї загалом ситуації та аналогічних ситуацій, тому що іноді дійсно виникають непорозуміння між кондукторами та пасажирами є певна передумова. Загалом кондуктор в своїх посадових обов'язках не має такого обов'язку, як підходити до кожного пасажира та вимагати з нього гроші за проїзд", — каже працівник Нікіта Керенцев.

За його словами, це пов'язано з тим, що обов'язок оплати проїзду, це обов'язок пасажира, а не підприємства. Тобто підприємство дійсно зацікавлене в тому, щоб стягнути оплату за проїзд, тому що це гроші на розвиток. А по-друге, тут питання в тому, що кондуктор не може запам'ятати кожного пасажира, який там надав оплату.

"Перший трамвайний маршрут має найбільший пасажиропотік загалом по транспортних маршрутах. І звісно, що там іноді таке трапляється, що у забитому вагоні пасажир та кондуктор можуть один одного просто не побачити", — сказав він.

Різниця між кондуктором та контролером

Керенцев пояснив різницю між контролером та кондуктором. Кондуктор працює у руховому складі протягом усього дня, контролери ж ходять по різних трамваях та тролейбусах та не мають закріплення за якимось конкретним руховим складом чи маршрутом. Тобто один контролер може протягом дня обійти пів міста, їздячи у транспорті.

Теорії змови бути не може

"Є такі історії, коли люди роблять теорії змови контролерів та кондукторів і думають, що там є якась між ними угода щодо того, аби більше заробити", — сказав працівник КП "Дніпровськийелектротранспорт".

Але все зовсім навпаки, пояснює він. "Пов'язано це з тим, що контролери серед своїх обов'язків мають також обов'язок перевіряти, скажімо так, фінансову грамотність працюючих на лінії кондукторів. Що у це входить? Це правильність заповнення облікових листів, це правильне заповнення документації на лінії щодо роботи кондуктора, його звітність. І, звісно, що, скажімо так, запобігання якихось фінансових махінацій у тому числі, це може бути, наприклад, перепродаж вже використаних квитків. Це можуть бути також якісь, скажімо, махінації у розгляді того, що кондуктори можуть не видавати квитки та тощо. Тому важко, взагалі, допустити таке, що кондуктор та контролер були у якійсь змові. Щодо того, чому так сталося, що контролер прийшов першим перед кондуктором, загалом в нас прописано у правилах так, що контролери перед тим, як перевіряти пасажирів, повинні переконатися у кондуктора, що він обійшов вагони. Тобто в разі, коли кондуктор вже обійшов вагони та він впевнився в тому, що усі пасажири обох вагонів, якщо один кондуктор на два вагони, чи в одному вагоні, якщо два кондуктори на два вагони, вже заплатили за проїзд і тільки тоді допускається перевірка контролерами рухового складу".

Все робили за інструкціями

Що стосується саме цього випадку, то працівники нашого підприємства переконують у тому, що вони все зробили за інструкціями.

"Дійсно, ми можемо допустити таку ситуацію, що у натовпі пасажир просто не помітить кондуктора, який йшов вагоном. Наші працівники не можуть там брехати, чи якось вкручуватися, ми довіряємо їм, тому що ми знаємо і статистику за цим маршрутом, ми розуміємо, що там багато пасажирів, дійсно. Така ситуація могла виникнути", — каже Керенцев.

Дії кондуктора — чи правомірні вони

"Щодо правовірності взагалі дій кондукторів, я як працівник підприємства можу сказати, що вони були правовірні з точки зору того, що контролери хотіли стягнути штраф. Чому так? Тому що в правилах надання послуг міським транспортам сказано, що безквитковий вважається той проїзд, у якому пасажир не сплатив за проїзд протягом однієї зупинки та більше. Тобто пасажир має сплатити за проїзд перед наступною зупинкою після своєї посадки. Також є певна передумова. Контролери, заходячи в вагон, розпочинають перевірку не одразу, а проїхавши одну зупинку. Робиться це для того, щоб пасажири, які зайшли в вагон з контролерами разом, не могли оплатити проїзд протягом однієї зупинки і тільки після цього всі контролери можуть вважатися правомірно", — коментує працівник.

Чи мають взагалі контролери стягувати штрафи

Він каже, що це передбачено адміністративним кодексом. Там чітко прописано у статті №135, що є таке розуміння як безквитковий проїзд, що він передбачає за собою штрафи у двадцятикратному розмірі. Саме у міському транспорті, у трамваях, тролейбусах та автобусах міських. Також вже у іншій статті вказується, що саме стягування штрафів може бути надано органам електротранспорту. У цьому разі це комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт", яке має у своїй структурі підрозділ, який займається саме стягуванням штрафів. Тобто, що до того виклику поліції тощо, що також вказано у скарзі, дійсно є така практика, коли пасажири не погоджуються платити штраф одразу, вони можуть потребувати виклику поліції. У такому випадку пасажир та контролери не розходяться по різних сторонах, вони разом очікують на прибуття поліції. Це може бути у вагоні, це може бути на зовні вагона, коментує Керенцев.

"Тут вже питання того, наскільки це взагалі необхідно пасажирам, зайвий час очікувати поліцію і очікувати на прибуття екіпажу, коли можна сплатити штраф одразу. Дійсно є пасажири, які відмовляються платити штраф і принципово. Є пасажири, які відмовляються шукати кондуктора в вагоні. Але тут вже, я скажу так, це питання не зовсім того, як ми ставимося до пасажирів", — каже він.

Працівник КП "ДЕТ" додає, якщо є правило, що потрібно сплатити за проїзд протягом однієї зупинки, то воно так і є.

Ми йдемо на зустріч, якщо пасажир розуміє

"Чи залежить від нас це, важко сказати. Чому? Ми пропонуємо пасажирам не один варіант оплати проїзду, тобто не лише кондуктора. Є електронна оплата за допомогою Приват-24, наприклад (…) У більшості випадків, при зустрічі контролерів та пасажирів вже у разі того, що немає квитка, є варіанти того, як можна цю ситуацію вирішити одразу. Наприклад, багато є таких випадків, коли ми з нашого боку йдемо на, скажімо так, такі відсоби правил. Якщо пасажир дійсно розуміє, що він не сплатив за проїзд одразу, то в таких ситуаціях ми можемо піти на поступки та надати можливість сплатити за проїзд вже контролеру, тобто при присутності контролера, кондукторові", — ділиться Керенцев.

За його словами, коли вони отримали цю скаргу, ми провели відповідну роботу із кондукторами, які були у цій ситуації, і з контролерами.

"Ми намагаємося зробити так, щоб усім було комфортно та зручно. Але, звісно, що бувають ці ситуації тоді, коли хтось залишився, скажімо так, незадоволений нашими послугами. Ну, тут, на жаль, навіть у найкращих системах транспорту Європи та світу бувають проблеми. Ми не можемо зробити все на 100% ідеально, на жаль. Але ми намагаємося це зробити", — розповів працівник КП "ДЕТ".

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