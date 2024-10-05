Шестилапі мандрівники у вагонах "Укрзалізниці": пасажири скаржаться на нашестя тарганів (відео)

Люди були вимушені всю ніч їхати з увімкненим світлом

У мережі з’явилося кілька відео пасажирів "Укрзалізниці", на яких видно тарганів, що бігають по купе та плацкарту в одному з вагонів. Йдеться, зокрема, про потяг "Ясіня-Одеса".

Відео надіслали пасажири, які протягом ночі не могли вимкнути світло у купе. Кадри опублікували у Telegram-каналі "Типовий Львів".

На відео зображено не одного таргана, а одразу кількох. Вони бігають по купе і наче й не зважають на людей. Як зазначено у підписі до відео, "люди всю ніч їхали зі світлом, бо в темряві їх ставало в рази більше".

Ще одне відео, на якому зображено таргана, пасажири опублікували у TikTok. Комаха спокійно сидить на постільній білизні і наче позує на камеру. В коментарях люди зазначають, що комахи, швидше за все, ховаються у вагонах через похолодання, а дехто припустив, що тарганів могли принести з собою люди у своїх валізах.

В "Укрзалізниці" інцидент поки ніяк не прокоментували. Водночас, ще 5 років тому в компанії створили девіз для боротьби з комахами: "Тарганам суворо забороняється подорожувати Укрзалізницею". Пасажирам пропонувалося телефонувати на гарячу лінію за номером 0800 503 111 і повідомляти про тарганів.

Обіцяли, що такі вагони після рейсу будуть відчіпляти для позапланової дезінфекції, проведеною Лабораторним центром на залізничному транспорті. Також, як повідомляли в "Укрзалізниці", кожен вагон щомісяця проходить дезінфекцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що новий сервіс "Укрзалізниці" уже критикують за відсутність деяких функцій та помилки.