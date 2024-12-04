Безплатним не буде? Скільки має коштувати проїзд у метро Києва

У Київському метрополітені розповіли про великі збитки

Зараз метро в Києві працює в умовах значного фінансового навантаження, і собівартість перевезень суттєво перевищує чинні тарифи. Вартість проїзду в київській підземці становить 8 гривень, а собівартість дорожче майже в 5 разів — 36,90 гривень.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Київський метрополітен". Передає "Суспільне".

У підприємстві наголосили, що тарифи на проїзд встановлює виконавчий орган Київської міської ради (КМДА), а інформація про можливе введення безплатного проїзду не відповідає фінансовим реаліям.

Згідно з фінансовими звітами, за дев’ять місяців роботи збитки столичної підземки досягли 3,07 мільярда гривень . Собівартість перевезення одного пасажира складає майже 37 гривень.

Нагадуємо, нещодавно у Київраді обговорюють ідею зробити проїзд у столичному метро повністю безплатним. Про це заявив депутат Тарас Козак. За його словами, для столиці це може коштувати близько мільярда гривень – депутат вважає, що це невелика сума.

Козак також розповів, як здійснюється фінансування київського метрополітену. На сьогодні приблизно три чверті від отримуваних коштів йде безпосередньо з міського бюджету української столиці, ще чверть — це вартість проїзду, яку сплачують пасажири метро.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст, який будували з минулого століття. Це один із наймасштабніших київських довгобудів.