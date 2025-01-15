Пассажир трамвая ссорился с контролерами и кондуктором в Днепре из-за оплаты: что говорят в предприятии

"Телеграф" пообщался с работниками КП "ДЭТ"

В Днепре жалуются, что в первом трамвае уже не впервые кондуктор забывает взять оплату за проезд и у пассажиров возникает конфликт с контролерами.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Им поступило письмо, что одна из пассажирок написала жалобу на контролеров предприятия.

Событие произошло еще в начале декабря. Пользуясь трамваем №1, женщина села на остановке ул. Воскресенская в направлении Железнодорожного вокзала. При входе кондуктор из вагона вышла в другой вагон.

Далее по маршруту следования кондуктора я не видела и не слышала, чтобы кто-то собирал оплату за проезд. Хотела оплатить проезд держа в руке 8 гривен, периодически ища кондуктора в вагоне и не находя его ехала дальше", — пишет она.

На остановке Пастера к женщине подошел контролер, который отказался принимать оплату, а сразу за его спиной прошла кондуктор. Она не подошла к пассажирке.

"Уже с начала вагона я увидела, шла кондуктор назад и хотела ей передать оплату за проезд, но она отказалась. Контролер сказал что я должна оплатить штраф 160 грн или будут вызывать полицию. Оплачивать штраф я отказалась, потому что не намеревалась избегать оплаты проезда, на что подтверждением этого были наготове деньги в моей руке. Доехав до железнодорожного вокзала я хотела выйти, потому что это моя остановка. Контролер не дал мне выйти из вагона удерживая силой и перегораживая проход руками. Доезжая до остановки Центральный рынок я сообщила контроллеру, что я не против пообщаться с полицией, потому что он меня удерживает силой и не имеет права вообще задерживать, потому что он не является представителем правоохранительных органов. На мой вопрос, где полиция и долго ли ее ждать оба контролера ответили, что они не знают. На что я ответила, что не собираюсь с ними кататься по всему городу в трамвае ожидая полицию. К тому же мне ехать электричкой в другой город и я чуть не опоздала из-за не правомерных действий контролирующей службы трамвая", — рассказывает женщина.

Она написала ряд вопросов компании "Днепровский электротранспорт", которая предоставляет услуги перевозки. Женщина просит разобраться в ситуации и принять меры.

Что говорят в КП "ДЭТ"

В КП "Днепровский электротранспорт" ответили "Телеграфу" по ситуации, которая сложилась с пассажиркой. На предприятии заявили, что кондуктор и контролер сделали все согласно правилам.

"Относительно этой в целом ситуации и аналогичных ситуаций, потому что иногда действительно возникают недоразумения между кондукторами и пассажирами есть определенная предпосылка. В общем кондуктор в своих должностных обязанностях не имеет такой обязанности, как подходить к каждому пассажиру и требовать с него деньги за проезд", — говорит работник Никита Керенцев.

По его словам, это связано с тем, что обязанность оплаты проезда, это обязанность пассажира, а не предприятия. То есть предприятие действительно заинтересовано в том, чтобы взыскать оплату за проезд, потому что это деньги на развитие. А во-вторых, здесь вопрос в том, что кондуктор не может запомнить каждого пассажира, который там предоставил оплату.

"Первый трамвайный маршрут имеет наибольший пассажиропоток в целом по транспортным маршрутам. И конечно, там иногда такое случается, что в забитом вагоне пассажир и кондуктор могут друг друга просто не увидеть", — сказал он.

Разница между кондуктором и контроллером

Керенцев объяснил разницу между контролером и кондуктором. Кондуктор работает в двигательном составе в течение всего дня, контролеры же ходят по разным трамваям и троллейбусам и не имеют закрепления за каким-то конкретным двигательным составом или маршрутом. То есть один контроллер может в течение дня обойти полгорода, ездя в транспорте.

Теории заговора быть не может

"Есть такие истории, когда люди делают теории заговора контролеров и кондукторов и думают, что там есть какое-то между ними соглашение о том, чтобы больше заработать", — сказал работник КП "Днепровский электротранспорт".

Но все совсем наоборот, объясняет он. "Связано это с тем, что контролеры среди своих обязанностей имеют также обязанность проверять, скажем так, финансовую грамотность работающих на линии кондукторов. Что в это входит? Это правильность заполнения учетных листов, это правильное заполнение документации на линии по работе кондуктора, его отчетность. И, конечно, что, скажем так, предотвращение каких-то финансовых махинаций в том числе, это может быть, например, перепродажа уже использованных билетов. Это могут быть также какие-то, скажем, махинации в рассмотрении того, что кондукторы могут не выдавать билеты и тому подобное. Поэтому трудно вообще допустить такое, что кондуктор и контроллер были в каком-то сговоре. Относительно того, почему так произошло, что контроллер пришел первым перед кондуктором, вообще у нас прописано в правилах так, что контролеры перед тем, как проверять пассажиров, должны убедиться в том, что все пассажиры обоих вагонов, если один кондуктор на два вагона, или в одном вагоне, если два кондуктора на два вагона, уже заплатили за проезд и только тогда допускается проверка контролерами состава".

Все делали по инструкциям

Что касается именно этого случая, то работники нашего предприятия убеждают в том, что они все сделали по инструкциям.

"Действительно, мы можем допустить такую ситуацию, что в толпе пассажир просто не заметит кондуктора, который шел по вагону. Наши работники не могут там врать, или как-то вкручиваться, мы доверяем им, потому что мы знаем и статистику по этому маршруту, мы понимаем, что там много пассажиров, действительно. Такая ситуация могла возникнуть", — говорит Керенцев.

Действия кондуктора — правомерны ли они

"Относительно правдивости вообще действий кондукторов, я как работник предприятия могу сказать, что они были правдивы с точки зрения того, что контролеры хотели взыскать штраф. Почему так? Потому что в правилах предоставления услуг городским транспортам сказано, что безбилетным считается тот проезд, в котором пассажир не оплатил за проезд в течение одной остановки и более. То есть пассажир должен оплатить проезд перед следующей остановкой после своей посадки. Также есть определенная предпосылка. Контролеры, заходя в вагон, начинают проверку не сразу, а проехав одну остановку. Делается это для того, чтобы пассажиры, которые зашли в вагон с контролерами вместе, не могли оплатить проезд в течение одной остановки и только после этого все контролеры могут считаться правомерно", — комментирует работник.

Должны ли вообще контролеры взимать штрафы

Он говорит, что это предусмотрено административным кодексом. Там четко прописано в статье №135, что есть такое понимание как безбилетный проезд, что он предусматривает за собой штрафы в двадцатикратном размере. Именно в городском транспорте, в трамваях, троллейбусах и автобусах городских. Также уже в другой статье указывается, что именно взимание штрафов может быть предоставлено органам электротранспорта. В этом случае это коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт", которое имеет в своей структуре подразделение, которое занимается именно взиманием штрафов. То есть, что до того вызова полиции и т.д., что также указано в жалобе, действительно есть такая практика, когда пассажиры не соглашаются платить штраф сразу, они могут потребовать вызова полиции. В таком случае пассажир и контролеры не расходятся по разным сторонам, они вместе ожидают прибытия полиции. Это может быть в вагоне, это может быть снаружи вагона, комментирует Керенцев.

"Здесь уже вопрос того, насколько это вообще необходимо пассажирам, лишнее время ожидать полицию и ожидать прибытия экипажа, когда можно оплатить штраф сразу. Действительно есть пассажиры, которые отказываются платить штраф и принципиально. Есть пассажиры, которые отказываются искать кондуктора в вагоне. Но здесь уже, я скажу так, это вопрос не совсем того, как мы относимся к пассажирам", — говорит он.

Работник КП "ДЕТ" добавляет, если есть правило, что нужно оплатить проезд в течение одной остановки, то оно так и есть.

Мы идем на встречу, если пассажир понимает

"Зависит ли от нас это, трудно сказать. Почему? Мы предлагаем пассажирам не один вариант оплаты проезда, то есть не только кондуктора. Есть электронная оплата с помощью Приват-24, например (…) В большинстве случаев, при встрече контролеров и пассажиров уже в случае того, что нет билета, есть варианты того, как можно эту ситуацию решить сразу. Например, много таких случаев, когда мы с нашей стороны идем на, скажем так, такие отступления правил. Если пассажир действительно понимает, что он не оплатил проезд сразу, то в таких ситуациях мы можем пойти на уступки и предоставить возможность оплатить проезд уже контроллеру, то есть при присутствии контроллера, кондуктору", — делится Керенцев.

По его словам, когда они получили эту жалобу, мы провели соответствующую работу с кондукторами, которые были в этой ситуации, и с контролерами.

"Мы стараемся сделать так, чтобы всем было комфортно и удобно. Но, конечно, бывают эти ситуации тогда, когда кто-то остался, скажем так, недоволен нашими услугами. Ну, здесь, к сожалению, даже в лучших системах транспорта Европы и мира бывают проблемы. Мы не можем сделать все на 100% идеально, к сожалению. Но мы стараемся это сделать", — рассказал работник КП "ДЕТ".

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