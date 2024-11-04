Вже не пасажири після відбою? В Києві поскаржились на проблеми з метро через повітряну тривогу

Пасажири змушені платити за таксі на лівий берег до 1000 гривень

Сотні киян застрягли після повітряної тривоги на станції метро "Видубичі". Пасажири не змогли дістатися лівого берега після того, як відбій тривоги прозвучав одразу після відправлення останнього потяга.

Вартість таксі в такий час і на таку відстань сягає 700-1000 гривень, а міст перекритий для руху. Люди змушені були шукати альтернативні способи дістатися додому. Про це написала у своєму фейсбуці киянка Олеся Натха.

Чому виник колапс

Жінка пише, що адміністрація метрополітену не продумала цей важливий нюанс і не запустила додатковий потяг. "Потягів більше не буде. Але ви можете залишитися на пероні до ранку", — таке оголошення пролунало по гучномовцю одразу після відбою.

На пероні зібралося близько половини його місткості людей, які планували дістатися до станцій "Харківська" та "Позняки". Частина пасажирів почала координуватися між собою для спільного замовлення таксі, щоб зменшити витрати на проїзд.

Деякі люди видавалися абсолютно розгубленими. Один з пасажирів почав влаштовуватися на ночівлю просто на пероні. Інший літній чоловік намагався з'ясувати ситуацію у поліцейського, але той закликав "не провокувати" конфлікт.

З деякими пасажирами така ситуація трапляється не вперше. Досвідчені таксисти вже знають схему роботи в таких випадках і допомагають пасажирам організовувати спільні поїздки, аби вони могли зекономити.

Проблема виникає саме тоді, коли відбій повітряної тривоги лунає після відправлення останнього за розкладом потяга. Пасажири, які опинилися на станції "Видубичі", не мають можливості перетнути Дніпро в бік станції "Бориспільська" громадським транспортом.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що замість будівництва метро в Києві підрядники поклали гроші на депозит. Таким чином вправні "підприємці" заробили на відсотках понад 139 мільйонів гривень.