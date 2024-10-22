У Львові пасажири побили контролера: інцидент потрапив на відео

Поліція відкрила кримінальне провадження

У Львові двоє чоловіків напали на контролера ЛКП "Львівавтодор". Це сталося на житловому масиві Сихів, що розташований на південному сході міста.

Про це повідомила пресслужба "Львівавтодору". Інцидент стався ще в неділю, 20 жовтня, близько 15:00 на зупинці "Санта-Барбара".

Зазначається, що до контролера і двох його напарниць звернулася водійка тролейбуса №24. Вона попросила допомогти вивести з транспортного засобу двох пасажирів, які, за її словами, їздили безоплатно і не збиралися виходити тролейбуса на кінцевій зупинці.

"На прохання працівників відділу контролю чоловіки відреагували агресивно, хоч і вийшли з салону. На зупинці пасажири продовжили словесну перепалку. Після чого один з них кілька разів ударив кулаком в обличчя працівника контролю. Це зафіксувала нагрудна камера контролера", — йдеться в повідомленні.

Контролери відразу ж викликали правоохоронців. На момент їхнього прибуття обоє чоловіків вже встигли втекти з місця події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.125 ККУ (нанесення легких тілесних ушкоджень).

Нагадаємо, у Львові нещодавно було зафіксовано курйозний інцидент в одному за районів міста. Там водій позашляховика тривалий час їхав проти напрямку руху, що є грубим порушенням правил дорожнього руху.