Їхали підписувати контракт із клубом: українським футболістам вручили повістки у ТЦК

Два футболісти клубу "Кудрівка" з Чернігівської області отримали повістки до ТЦК та СП. Це сталося, коли вони їхали підписувати контракт із клубом.

Про ситуацію розповів власник "Кудрівки" Роман Солодаренко. За його словами, він не знає, як діяти у цій ситуації.

"У мене два футболісти їхали підписувати контракт — отримали повістки. Футболісти величезну надію покладають на президентів клубів, що вони їх якось захищатимуть. Але як це робити — поки не розуміємо і не знаємо. Якщо під час чемпіонату, наприклад, 2- 3 основних гравців заберуть, то як тоді команді грати", – висловив він своє невдоволення.

До цього Солодаренко також висловлювався про мобілізацію футболістів. Тоді власник скромного клубу зазначив, що його не влаштовує такий стан справ, адже він вкладає кошти у розвиток футболістів та команди, а за півроку їх забирають до армії.

Зазначимо, що "Кудрівка" виступає у Другій лізі України та на даний момент посідає шосте місце у турнірній таблиці.

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