Ехали подписывать контракт с клубом: украинским футболистам вручили повестки в ТЦК

Два футболиста клуба "Кудровка" из Черниговской области получили повестки в ТЦК и СП. Это случилось, когда они ехали подписывать контракт с клубом.

О ситуации рассказал владелец "Кудровки" Роман Солодаренко. По его словам, он не знает, как действовать в этой ситуации.

"У меня два футболиста ехали подписывать контракт – получили повестки. Футболисты огромную надежду возлагают на президентов клубов, что они их как-то будут защищать. Но как это делать – пока не понимаем и не знаем. Если во время чемпионата, например, 2-3 основных игрока заберут, то как тогда команде играть", – выразил он свое недовольство.

До этого Солодаренко также высказывался о мобилизации футболистов. Тогда владелец скромного клуба отметил, что его не устраивает такое положение дел, ведь он вкладывает средства в развитие футболистов и команды, а через полгода их забирают в армию.

Отметим, что "Кудровка" выступает во Второй лиге Украины и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.

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