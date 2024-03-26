Україна — Ісландія: Мудрик вивів Синьо-жовтих уперед (відео)

Переможець протистояння вийде на Євро

Збірна України вийшла вперед у матчі проти збірної Ісландії. На 84-й хвилині зустрічі голом відзначився Михайло Мудрик.

Україна — Ісландія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Тепер нашим футболістам достатньо втримати переможний результат, щоб поїхати на європейську першість, передає "Телеграф". Цікаво, що наша команда може здобути другу поспіль вольову перемогу.

У гольовій атаці участь взяв Віктор Циганков, який зрівняв рахунок у матчі. Лідер нашої команди простяг флангом, віддав у центрі на Судакова, який віддав Михайла — і той в один дотик б’є точно в кут.

Для Мудрика цей гол став другим дев’ятьма матчами відбору до чемпіонату Європи. Нагадаємо, що з січня 2023 року Михайло є гравцем лондонського "Челсі", за який він уже встиг відзначитись кількома важливими голами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у півфіналі відбору "синьо-жовті" впоралися зі збірною Боснії та Герцеговини (2:1), а Вікінги вибили Ізраїль (4:1).