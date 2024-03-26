Украина - Исландия: Мудрик вывел Сине-желтых вперед (видео)

Победитель противостояния выйдет на Евро

Сборная Украины вышла вперед в матче против сборной Исландии. На 84-й минуте встречи голом отметился Михаил Мудрик.

Украина — Исландия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Теперь нашим футболистам будет достаточно удержать победный результат, чтобы поехать на европейское первенство, передает "Телеграф". Примечательно, что наша команда может добыть вторую подряд волевую победу.

В голевой атаке участие принял Виктор Цыганков, который сравнял счет в матче. Лидер нашей команды протянул по флангу, отдал в центре на Судакова, который отдал Михаила — и тот в одно касание бьет точно в угол.

Для Мудрика этот гол стал вторым девяти матчах отбора к чемпионату Европы. Напомним, что с января 2023 года Михаил является игроком лондонского "Челси", за который он уже успел отметиться несколькими важными голами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в полуфинале отбора "сине-желтые" справились со сборной Боснии и Герцеговины (2:1), а Викинги выбили Израиль (4:1).