Україна вийшла у фінал відбору Євро-2024: хто наступний суперник

Вирішальна гра відбору пройде за кілька днів

Збірна України у вкрай непростому матчі обіграла команду Боснії та Герцеговини (2:1) та вийшла у фінал відбору Євро-2024. У фінальному матчі відбірного циклу нашим футболістам доведеться зіграти проти команди Ісландії.

У своєму півфінальному матчі відбору ісландці грали проти Ізраїлю та досить несподівано здобули розгромну перемогу, передає "Телеграф". Вони обіграли суперників із рахунком 4:1.

Ізраїль — Ісландія 1:4

Голи: Захаві, 31 (з пенальті) — Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42.

Ізраїль: Глазер, Даса, Мігел Вітор, Голдберг, Ревіво, Кінда (Сафурі, 62), Перец (Абу-Фані, 70), Каніховський (Глух, 46), Захаві, Тургеман, Халайлі (Абада, 71).

Ісландія: Вальдімарссон, Паульссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон, Сігурдссон (Андерсон, 78), Траустассон (Йоуханнессон, 63), Гаральдссон, Віллумссон (Торстейнссон, 46), Гудмундссон, Оускарссон (Гудьонсен, 62).

Попередження : Захаві (73).

Вилучення : Ревиво (73).

Тепер Ісландія та Україна зустрінуться в очному протистоянні. Зустріч відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що ісландці грали в одній відбірковій групі з минулим суперником збірної України боснійцями. На груповій стадії кваліфікації Ісландія обіграла їхні будинки з рахунком 1:0, але в гостях поступилася з рахунком 0:3.

Раніше "Телеграф" писав про те, що один із лідерів збірної України не потрапив у заявку нашої команди на матч із Боснією та Герцеговиною. Причиною стала травма.