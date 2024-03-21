Збірна України пройшла Боснію та Герцеговину у матчі з вогняною кінцівкою (відео)

Синьо-жовті продовжать боротьбу за Євро

У четвер, 21 березня, збірна України провела півфінальний матч стикового раунду відбору на чемпіонат Європи-2024 проти команди Боснії та Герцеговини. Обидві команди не змогли подолати груповий етап кваліфікації на ЧЄ-2024.

Поєдинок, який проходив у Зениці на стадіоні "Біліне поле", завершився з рахунком 2:1 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

У першій половині українці більше володіли м’ячем, непогано атакували, проте нашій команді не вистачало останнього пасу. Водночас господарі у першому таймі створили кілька вбивчих моментів біля воріт Синьо-жовтих, щоправда, у заключній фазі атаки гравці Боснії та Герцеговини чомусь заважали одне одному.

На початку другого тайму господарі вийшли вперед після подачі кутового, скориставшись невдалими діями Луніна на виході. Кіпер Синьо-жовтих вибив м’яч кулаками зі свого штрафного майданчика, але прямо на боснійця. У результаті простріл Дедича замкнув Денніс Хаджикадунич. УЄФА записав взяття воріт як автогол Матвієнка. Під завісу зустрічі після серії замін українцям вдалося не лише зрівняти рахунок, а й здобути перемогу! Голи на рахунку Романа Яремчука та Артема Довбика.

Боснія і Герцеговина – Україна — 1:2

Гол: Матвієнко, 57 (авт.) – Яремчук, 85, Довбик, 88

Попередження: Колашинац, 5, Газібегович, 26, П'янич, 90+4 – Матвієнко, 16, Конопля, 56, Яремчук, 90+1

Боснія і Герцеговина: Шехич – Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич, 82) – Газібегович, Крунич (Рахманович, 90+2), Хайрадинович (П’янич, 82), Цимірот, Дедич (Чівич, 67) – Демирович, Джеко.

Україна: Лунін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Зінченко (Маліновський, 76), Бражко (Яремчук, 81) – Мудрик, Судаков, Зубков (Гуцуляк, 76) – Довбик (Таловєров, 90+2).

Статистика матчу Боснія та Герцеговина - Україна

Повний відеоогляд матчу Боснія та Герцеговина – Україна:

Таким чином, збірна України пробилася у фінал шляху B відбору на ЧЄ-2024. У фіналі кваліфікації наша команда зіграє проти Ісландії у вівторок, 26 березня.

Нагадаємо, переможець фінального раунду кваліфікації проб’ється на Євро-2024, де зіграє у групі Е проти Бельгії, Румунії та Словаччини. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".