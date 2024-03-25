Україна — Ісландія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Переможець протистояння вийде на Євро

У вівторок, 26 березня, збірна України з футболу проведе найважливіший матч року проти Ісландії у фіналі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. У півфіналі відбору Синьо-жовті впоралися зі збірною Боснії та Герцеговини (2:1), а Вікінги вибили Ізраїль (4:1).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Ісландія. Зустріч відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арені", початок поєдинку — о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Україна — Ісландія — початок о 21:45 (оновлюється)

Команди підходять до гри у чудовому настрої, обидві збірні практично виконали завдання на сезон, проте до Євро залишився один крок. Гра з Боснією та Герцеговиною показала, що підопічні Сергія Реброва практично нічого не можуть протиставити грамотній обороні суперника, який нижчий за класом. Ісландці також не вражають майстерністю на футбольному полі, проте завдяки характеру цілком можуть видати "матч року" та пройти Україну.

Відеоогляд матчу Боснія та Герцеговина — Україна

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися у прямому ефірі матч Україна — Ісландія. Крім того, букмекери визначили фаворита зустрічі. Зазначимо, переможець протистояння Синьо-жовтих та Вікінгів зіграє на Євро-2024 у групі Е разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною.